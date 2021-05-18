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В Бобруйске двое мужчин с особой жестокостью совершили убийство ради кражи

18.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бобруйске двое мужчин с особой жестокостью совершили убийство ради кражи

Двое жителей Бобруйска с особой жестокой убили 35-летнего мужчину, забрав его вещи. Об этом сообщает Следственный комитет.

Обвиняемые – местные жители 28-ми и 19-ти лет. 3 ноября прошлого года после употребления спиртного они встретили своего знакомого. Он также находился в нетрезвом состоянии. Чтобы забрать его имущество, обвиняемые избили 35-летнего мужчину. Ничего не найдя в карманах, они забрали у потерпевшего пакет с продуктами.

Затем нападавшие отправились домой и продолжили употреблять спиртные напитки. После они снова вернулись к месту преступления, чтобы убедиться, что мужчин мёртв.

На следующий день молодых людей задержали. Их действия квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения) и по п.п.6, 12, 15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем). 

Сейчас нападавшие заключены под стражу.

Фото: СК

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Двое жителей Бобруйска с особой жестокой убили 35-летнего мужчину, забрав его вещи. Об этом сообщает Следственный комитет. Обвиняемые – местные жители 28-ми и 19-ти...
 
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