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Скафандр Гагарина, бортовой журнал Терешковой: Что ещё можно увидеть в онлайн-пространстве Национального исторического музея
Источник материала: ОНТ
Скафандр Юрия Гагарина, бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и белорусский флаг, который взял с собой в полет Олег Новицкий. «108 минут. Дорога в космос» – экспозиция, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. В Национальном историческом музее собраны уникальные артефакты, многие из которых в нашей стране еще не видели. Значительная часть материалов нашла свое место в онлайн-пространстве – на сайте хранилища.
А с завтрашнего дня откроется выставка «Печатный двор XVI века». Посетители увидят воссозданный по старым чертежам станок, на котором можно напечатать первую страницу Библии Франциска Скорины. Кроме того, гости смогут сами изготовить бумагу по старинной технологии ручного отлива.
Для Национального художественного музея пандемия тоже стала толчком для развития интернет-площадок. Начали активно развиваться страницы музея в социальных сетях – выставки стали открывать в формате трансляций, а еще появились свои рубрики.
Выставка отражает самое трагическое во всем евангельском повествовании событие – распятие Иисуса Христа. В четырех выставочных залах представлены около 30 уникальных экспонатов. Экспозицию открывает скульптура, изображающая Христа в темнице. По легенде, именно в ней Иисус проводит ночь перед распятием.
Онлайн-выставки – отличная возможность посмотреть на произведения искусства в любом месте и в любое время. Ну, а, если вы ценитель музейной атмосферы, двери галерей по-прежнему открыты.
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Скафандр Гагарина, бортовой журнал Терешковой: Что ещё можно увидеть в онлайн-пространстве Национального исторического музея
Скафандр Юрия Гагарина, бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и белорусский флаг, который взял с собой в полет Олег Новицкий. «108 минут....
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