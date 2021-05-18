Скафандр Гагарина, бортовой журнал Терешковой: Что ещё можно увидеть в онлайн-пространстве Национального исторического музея

Источник материала: ОНТ

Скафандр Юрия Гагарина, бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и белорусский флаг, который взял с собой в полет Олег Новицкий. «108 минут. Дорога в космос» – экспозиция, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. В Национальном историческом музее собраны уникальные артефакты, многие из которых в нашей стране еще не видели. Значительная часть материалов нашла свое место в онлайн-пространстве – на сайте хранилища.



Александр Храмой, директор Национального исторического музея: «Мы через сайт стараемся показать редкие документы, воспоминания, киновидеохронику того периода, личные эмоции людей, которые это все пережили. Выставка посвящена не только Юрию Гагарину, но и нашим космонавтам белорусским, которые летали в космос».

А с завтрашнего дня откроется выставка «Печатный двор XVI века». Посетители увидят воссозданный по старым чертежам станок, на котором можно напечатать первую страницу Библии Франциска Скорины. Кроме того, гости смогут сами изготовить бумагу по старинной технологии ручного отлива.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея: «Мы хотим развивать традиции книгопечатания у нас в музее, и надеюсь, что если не в этом году, то в следующем мы сможем воспроизводить полный цикл книгопечатания, и, возможно, даже в честь 500-летия издания “Малой подорожной книги” Исторический музей создаст такую же собственную книгу».

Для Национального художественного музея пандемия тоже стала толчком для развития интернет-площадок. Начали активно развиваться страницы музея в социальных сетях – выставки стали открывать в формате трансляций, а еще появились свои рубрики.

Светлана Анейко, заместитель генерального директора Национального художественного музея: «Такие рубрики как “История сакрального”, “Слово куратора”, для которых мы снимаем небольшие видеоролики, посвященные одной картине или целому выставочному проекту. Кроме того, музей не перестал жить в режиме традиционной выставочной деятельности. Мы сейчас с вами находимся в зале выставки “Для чего ты меня покинул?”. Это стационарная временная выставка, поэтому она доступна для посещения не только в формате онлайн-трансляции, но и в режиме постоянного пребывания».

Выставка отражает самое трагическое во всем евангельском повествовании событие – распятие Иисуса Христа. В четырех выставочных залах представлены около 30 уникальных экспонатов. Экспозицию открывает скульптура, изображающая Христа в темнице. По легенде, именно в ней Иисус проводит ночь перед распятием.

Светлана Анейко, заместитель генерального директора Национального художественного музея: «Состояние части экспонатов, особенно распятия Иисуса Христа, именно такое, каким было, когда наши сотрудники 40 лет назад вывозили эти вещи из сожженных деревень, в общем, всячески спасали. Конечно, не все можно реконструировать, не все можно реставрировать, поэтому ценность для зрителя в том, чтобы увидеть вещи такими, какими их сделала природа, стихия, время».

Онлайн-выставки – отличная возможность посмотреть на произведения искусства в любом месте и в любое время. Ну, а, если вы ценитель музейной атмосферы, двери галерей по-прежнему открыты.





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