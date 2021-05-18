На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина. Фото до и после

Источник материала: ОНТ

Знаменитая Арка Дарвина, расположенная в архипелаге Галапагосских островов, обрушилась из-за эрозии почвы. Об этом cообщило в Facebook министерство окружающей среды Эквадора.

Местные СМИ пишут, что обрушение произошло утром 17 мая. Инцидент могло наблюдать проплывавшее рядом судно Pikaia. В результате падения каменных глыб никто не пострадал.

На фото видно, что вместо скального образования в виде арки теперь над морем возвышаются два каменных столба.





Арка Дарвина – одним из символов Галапагосских островов, расположенных в Тихом океане. Это место считается уникальным для дайвинга и наблюдения за акулами и другими морскими обитателями.

В 1978 году острова вошли с список ЮНЕСКО как территория всемирного наследия, а в 1985 году Галапагосы стали всемирным биосферным заповедником.

Фото: facebook.com/AmbienteEc

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram