ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина. Фото до и после

18.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина. Фото до и после

Знаменитая Арка Дарвина, расположенная в архипелаге Галапагосских островов, обрушилась из-за эрозии почвы. Об этом cообщило в Facebook министерство окружающей среды Эквадора.

Местные СМИ пишут, что обрушение произошло утром 17 мая. Инцидент могло наблюдать проплывавшее рядом судно Pikaia. В результате падения каменных глыб никто не пострадал.

На фото видно, что вместо скального образования в виде арки теперь над морем возвышаются два каменных столба.


Арка Дарвина – одним из символов Галапагосских островов, расположенных в Тихом океане. Это место считается уникальным для дайвинга и наблюдения за акулами и другими морскими обитателями. 

В 1978 году острова вошли с список ЮНЕСКО как территория всемирного наследия, а в 1985 году Галапагосы стали всемирным биосферным заповедником.

Фото: facebook.com/AmbienteEc

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитая Арка Дарвина, расположенная в архипелаге Галапагосских островов, обрушилась из-за эрозии почвы. Об этом cообщило в Facebook министерство окружающей среды...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как сэкономить на покупке автомобиля из Америки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by