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Сборная Беларуси по хоккею готовится к старту чемпионата мира

18.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею готовится к старту чемпионата мира

Сборная Беларуси по хоккею завершила обязательный карантин в Риге. Самоизоляция была обусловлена обязательными антиковидными протоколами для всех команд.

Все тесты белорусской сборной показали отрицательный результат. Команде Михаила Захарова ничего не помешает тренироваться перед стартом чемпионата мира. 

Наши хоккеисты начнут выступление на турнире в эту пятницу – матчем против сборной Словакии.

Также в группе «А» белорусам предстоит сыграть с командами Швеции, Чехии, Великобритании, Дании, и России. 

В 1/4 финала выйдут четыре лучшие сборные.

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Сборная Беларуси по хоккею завершила обязательный карантин в Риге. Самоизоляция была обусловлена обязательными антиковидными протоколами для всех команд. Все...
 
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