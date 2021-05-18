Закрыв tut.by, власть получит результат — но прямо противоположный ожидаемому

Эксперты в области медиасферы прокомментировали БелаПАН ситуацию с блокировкой крупнейшего новостного портала tut.by и возбуждением уголовного дела в отношении должностных лиц портала.





Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец констатировал, что в стране уже долгое время ведется целенаправленная политика по ограничению распространения неподцензурной властям информации. Он напомнил, что из-за массированного давления на независимые СМИ, которое началось после президентских выборов 2020 года, некоторые из медиа уже не могут выходить в Беларуси в печатной форме. «Сегодня tut.by стал еще одним популярным медиа, против которого применяется это давление. Но я уверен, что эта политика не даст результатов, на которые власти рассчитывают, а может привести к прямо противоположным. Когда пытаются ограничить деятельность медиа, которые верифицируют подаваемую информацию и придерживаются взвешенной позиции, им на смену могут прийти ресурсы совсем другого плана. И мы видим, как это уже происходит на примере некоторых телеграм-каналов, которые признают экстремистскими», — сказал Бастунец.

По его словам, многие телеграм-каналы не имеют средств, возможностей, опыта и, возможно, желания проверять информацию, придерживаться правил журналистской этики. «Поскольку свято место пусто не бывает, вслед за вытеснением с информационного поля страны качественных медиа его займут другие ресурсы. И это не будут государственные СМИ из-за того уровня, на котором они функционируют, несмотря на огромные вливания в их деятельность», — подчеркнул глава БАЖ.

Бастунец добавил, что в адрес tut.by уже не раз звучали угрозы и можно было ожидать, что власти рано или поздно попытаются ограничить распространение неподцензурной информации крупнейшего информационного портала. «Сейчас же мы видим, как эти угрозы реализуются», — сказал председатель организации.

Бастунец выразил надежду, что ситуацию с блокировкой tut.by удастся «каким-то образом нейтрализовать». «Я надеюсь, что, даже если доступ к сайту tut.by будет ограничен, они смогут найти выход к своей аудитории и распространять информацию по другим каналам — через соцсети, например. Понятно, что это влечет за собой перестройку деятельности редакций и экономические серьезные потери», — отметил он.

В свою очередь медиаэксперт Павлюк Быковский обратил внимание на то, что с учетом охвата tut.by более половины интернет-пользователей Беларуси в «данном политическом кризисе позиция редакции была расценена властями как нелояльность». «Стоял вопрос: каким-то образом изменить эту редакционную политику или «выключить» портал. Судя по всему, пришли ко второму варианту», — сказал он.

По мнению эксперта, с блокировкой tut.by белорусская аудитория распределится между другими игроками, но в полной мере заменить tut.by «вряд ли кто-то сможет — слишком большой разрыв по охвату аудитории был между ним и следующим за ним изданием».

Говоря о методах и инструментах давления на белорусские независимые общественно-политические издания, он отметил: «Большинство из них лишились возможности выпускать печатный номер, а значит, и зарабатывать, так как реклама в печатном выпуске для многих из них была главным источником дохода. Разорение и уголовное преследование — это разные инструменты, первый — тихий, второй — громкий, власти обычно старались решать такие вопросы по-тихому. Сейчас этот ограничитель пал».

В случае с tut.by речь, скорее всего, идет «о зачистке основных раздражителей», предположил Быковский. «Если бы портал можно было отжать и просто сменить редакционную политику, то так бы и сделали, но в данном случае это не выглядело реальным — слишком высокое вовлечение коллектива в процесс информационного противостояния», — сказал он.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). По сообщению пресс-службы КГК, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, а государству был причинен ущерб в особо крупном размере».

По данным Gemius только относительно аудитории Байнета, у tut.by 3,303 млн реальных пользователей и 62,58% охвата в стране.