Вдова основателя tut.by Юлия Чернявская «находится под конвоем» в больнице, задержана сотрудница портала Дарья Бриль

Правозащитникам поступила информация о задержании сотрудницы портала tut.by Дарьи Бриль.



Юлия Чернявская. Фото: Владимир Чурносов.

«Силовики утром пришли к ней домой. В квартире, где она живет с соседками, провели обыск. Забрали технику у Дарьи и соседок. После этого силовики забрали Дарью с собой», — сообщает правозащитный сайт spring96.org .

По информации правозащитников, вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская сейчас «находится под конвоем» в приемном отделении ГКБ №1 Минска, «у нее проблемы с сердцем».

ДФР КГК 18 мая сообщил о возбуждении в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» уголовного дела по ст. 243 ч. 2 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза КГК, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ.

Одновременно портал был заблокирован Министерством информации. Решение об ограничении доступа к tut.by и его копиям принято на основании уведомления Генеральной прокуратуры, сообщил Мининформ.

Сегодня утром силовики также пришли с обысками в офисы структурных подразделений tut.by — av.by и hoster.by.