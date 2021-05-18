Главе Союза поляков предлагали свободу в обмен на депортацию в Польшу

Источник материала: АФН

Главе Союза поляков Анжелике Борис, находящейся в тюрьме, предлагали сделку: ее готовы были выпустить на свободу взамен на согласие о депортации в Польшу.

Однако она отказалась. Об этом написала в своем FB директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы.

Она также рассказала, что, вероятно, аналогичное предложение было сделано журналисту Анджею Почобуту и он также отказался.

Напомним, им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.