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Главе Союза поляков предлагали свободу в обмен на депортацию в Польшу

18.05.2021 16:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главе Союза поляков Анжелике Борис, находящейся в тюрьме, предлагали сделку: ее готовы были выпустить на свободу взамен на согласие о депортации в Польшу.

Однако она отказалась. Об этом написала в своем FB директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы.

Она также рассказала, что, вероятно, аналогичное предложение было сделано журналисту Анджею Почобуту и он также отказался.

Напомним, им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

 
 
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Главе Союза поляков Анжелике Борис, находящейся в тюрьме, предлагали сделку: ее готовы были выпустить на свободу взамен на согласие о депортации в Польшу.
 
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