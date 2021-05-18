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Приговор суровый: эксперты оценили потери экономики из-за недопоставок российской нефти

18.05.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае, если Беларуси не удастся решить проблему сокращения поставок нефти, то последствия для экономики будут достаточно тяжелыми.

Приговор суровый: эксперты оценили потери экономики из-за недопоставок российской нефти
Об этом пишет агентство Бизнес-новости

"Чтобы оценить последствия для белорусской нефтепереработки в 2021 году от сокращения поставок нефти на Нафтан из-за введения санкций, оценим объем производства, внутреннего потребления и внешней торговли в новых условиях.

Для определения объема производства в качестве базового возьмем 2019 год, так как в 2020 году объемы поставок нефти были меньшими. 2020 год в качестве базового будем использовать только по битуму, так как объемы его производства в прошлом году заметно увеличились.  

Учитывая, что ограничения на поставку нефти вводятся с мая и касаются только одного НПЗ, это означает, что импорт нефти за восемь месяцев уменьшится на треть.

При оценке объемов внешней торговли нефтепродуктами нужно учитывать необходимость удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Внутреннее потребление в последние годы составляло 1,8-1,9 млн т легких дистиллятов, 3,5-3,8 млн т прочих дистиллятов и 300-400 тыс. т битума.

Учитывая, что в январе-апреле экспорт нефтепродуктов осуществлялся в штатном режиме, это заметно скажется на объемах внешней торговле в оставшиеся месяцы. Так, чтобы сохранить потребление внутреннего рынка в легких дистиллятах, их экспорт необходимо остановить, по прочим дистиллятам можно еще экспортировать до 2 млн т, по битуму – до 300 тыс. т.

В случае, если у Беларуси нет обязывающих договоров, сохраняться будут самые премиальные рынки, в первую очередь, украинский. Наибольшее сокращение экспортных поставок будет на Европейском направлении, в основном, через хабы Великобритании и Нидерландов. Тем более, что поставки в этом направлении шли как раз с Нафтана.

Соответственно, если у Беларуси есть обязывающие договоры на поставку нефтепродуктов, то придется соразмерно наращивать их импорт. А чтобы уменьшить внутреннее потребление, придется повышать внутренние цены на нефтепродукты. С неизбежными негативными последствиями для белорусской экономики.

В случае, если Беларуси не удастся решить проблему сокращения поставок нефти, то последствия для экономики будут достаточно тяжелыми. Так, вклад Новополоцкого НПЗ в ВРП Витебской области составляет около половины, а в масштабе ВВП – 4-5%. Соответственно, годовое снижение индекса ВВП составит около 3 п.п. 

Из-за уменьшения объема поставок нефти экспорт нефтепродуктов сократится на USD 1,5 млрд, а поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость, доходов от внешнеэкономической деятельности и прочих доходов уменьшатся на BYN 0,8-1,0 млрд, с соответствующим увеличением дефицита бюджета", делает пессимистичный вывод doingbusiness.by
 
 
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В случае, если Беларуси не удастся решить проблему сокращения поставок нефти, то последствия для экономики будут достаточно тяжелыми.
 
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