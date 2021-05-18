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Очевидец: «На перекрестке стоит Jaguar с женщиной внутри. Вокруг ГАИ»
Источник материала: Onliner
Город Минск, пересечение улиц Городецкой и Шафарнянской. Наш читатель заметил кое-что странное: посреди перекрестка стоит дорогой автомобиль, внутри женщина, рядом сотрудники ГАИ. Все бы ничего, но давновато стоят.
— На перекрестке стоит Jaguar с женщиной внутри. Вокруг сотрудники ГАИ, — сообщил в
Можно было бы подумать, что случилось ДТП, но очевидец утверждает, что это не так.
— Нет повреждений у Jaguar. Но, видимо, уговаривали женщину выйти. Останавливали движение, но потом снова пустили, — рассказал корреспонденту Onliner очевидец.
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Хорошую идею подкинул наш читатель с ником tima.by. Он предположил, что проводится следственный эксперимент на месте ДТП, которое
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Город Минск, пересечение улиц Городецкой и Шафарнянской. Наш читатель заметил кое-что странное: посреди перекрестка стоит дорогой автомобиль, внутри женщина,...
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