Семейная реликвия: на радио «МИР» в Беларуси подвели итоги конкурса «Галерея памяти»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На радио «МИР» в Беларуси подвели итоги конкурса «Галерея памяти». Участники присылали письма и фото вещей , которые сохранились у них со времен Великой Отечественной войны. Главный приз достался школьнику. С подробностями Александр Микульчик.

Историю этих полевых цветов прислал на радио «МИР» восьмиклассник Миша. Его дедушка Виктор Кулдыркаев отправил клевер с ромашками своей маме и сестре в 1943 году с фронта после одного из сложных боев.

«Естественно, цветы – это как-то необычно, особенно на войне. Подумал, что это будет оригинально и интересно», – сказал победитель конкурса Михаил Ахрименя.

Виктору Владимировичу было 17 лет, когда ушел на фронт. Участвовал в боях в Беларуси, Польше, дошел до Берлина. Там встретил 9 мая. Удостоен медалей «За отвагу» и «Победу над фашистской Германией». Обо всех военных действиях он писал в своих дневниках.

«И вот каждый год, он почти каждый день присылал. Вот это письма за год. Принесла здесь, выложила подшивки с 1942 года по 1947-й», – указала жена Виктора Тамара Ахрименя.

Писал стихи, хорошо пел, был адвокатом – таким вспоминает его жена после войны. А связал их служебный роман. Своего деда Миша знает только из рассказов бабушки.

«В моих мыслях он всегда появлялся очень сильным и мужественным человеком, так как он прошел войну и очень был закаленным. По рассказам бабушки, он был очень талантливым и сильным человеком, поэтому определенное уважение к нему есть», –указал победитель конкурса Михаил Ахрименя.

Кроме этого букета, в редакцию радио «МИР» слушатели прислали письма с войны, часы и медали. За каждой семейной реликвией – своя история, которая передается из поколения в поколение.

«Мы получили почти две сотни писем от наших слушателей с рассказами и с фотографиями вот этих важнейших реликвий семейных, и хочется отметить, что каждая история достойна экранизации», – сказал главный редактор радио «МИР» в Беларуси Алексей Адашкин.