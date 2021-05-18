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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Голословные обвинения!»: возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом В «историях» личного блога звезды появилось сообщение об уходе предпринимателя из совета директоров.

В «историях» личного блога звезды появилось сообщение об уходе предпринимателя из совета директоров. Отметим, скандал основан на информации, исходя из которой бывший глава Microsoft, будучи в браке, якобы активно приглашал на свидания сотрудниц компании. На фоне развода легенды вскрыли его романы, якобы имевшие место быть в начале 2000-х.резко высказался против всех обвинений, предъявленных предпринимателю. Он посчитал их низкими и «омерзительными». «Голословные обвинения!» – возмутился шоумен.Телеведущий подчеркнул, что совершенно не понимает тенденции, так называемой, новой этики. По его словам, они ведут к тому, что любую публичную персону можно уличить в чем-угодно и разрушить карьеру, не имея никаких подтвержденных доказательств.Отметим, ранее многие звезды по всему миру высказали свои позиции относительно сложившейся ситуации. Некоторые активно поддерживают проверки по подобным делам, отмечая, что ситуации со служебными романами на работе должны быть изучены на предмет согласия обеих сторон. Другие же утверждают, что подобные отношения и вовсе недопустимы. Нашлись и те, кто активно выступают за невиновность, сокрушаясь, как и Дмитрий Шепелев, на новую этику.