ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Голословные обвинения!»: возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом

18.05.2021 17:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Голословные обвинения!»: возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Шепелев снова не смог пройти мимо громких новостей. Он прокомментировал ситуацию, связанную с легендарным Биллом Гейтсом.

В «историях» личного блога звезды появилось сообщение об уходе предпринимателя из совета директоров. Отметим, скандал основан на информации, исходя из которой бывший глава Microsoft, будучи в браке, якобы активно приглашал на свидания сотрудниц компании. На фоне развода легенды вскрыли его романы, якобы имевшие место быть в начале 2000-х.

Дмитрий Шепелев резко высказался против всех обвинений, предъявленных предпринимателю. Он посчитал их низкими и «омерзительными». «Голословные обвинения!» – возмутился шоумен.

Телеведущий подчеркнул, что совершенно не понимает тенденции, так называемой, новой этики. По его словам, они ведут к тому, что любую публичную персону можно уличить в чем-угодно и разрушить карьеру, не имея никаких подтвержденных доказательств.

Отметим, ранее многие звезды по всему миру высказали свои позиции относительно сложившейся ситуации. Некоторые активно поддерживают проверки по подобным делам, отмечая, что ситуации со служебными романами на работе должны быть изучены на предмет согласия обеих сторон. Другие же утверждают, что подобные отношения и вовсе недопустимы. Нашлись и те, кто активно выступают за невиновность Билла Гейтса, сокрушаясь, как и Дмитрий Шепелев, на новую этику.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «историях» личного блога звезды появилось сообщение об уходе предпринимателя из совета директоров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вдову Юрия Зиссера под конвоем доставили в больницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by