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Директор «Белсата»: Анжелике Борис предлагали свободу в обмен на депортацию
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такое же предложение могли озвучить и Анджею Почобуту.
Анжелика Борис, фото Hrodna.life
— Окольными путями поступила некоторая информация, что Анжелике Борису предлагают освобождение в обмен на разрешение на депортацию из Беларуси. Она отказалась, —
Похоже, аналогичное предложение было сделано и Анджею Почобуту, и ответ был таким же.
Далее с оговоркой
Глава телеканала упоминает и других фигурантов «польского» дела с оговоркой, что в данном случае она может написать только «якобы»):
— Видимо, Ирена Бернацкая не сказала ни да, ни нет, и Мария Тишковская была готова согласиться. Судя по всему, Анна Панишева находится не в лучшем физическом и психическом состоянии.
Ромашевская-Гузы подчеркивает, что выяснить что-то определенное сложно из-за вынужденного молчания адвокатов и родственников и отсутствия обратной связи с фигурантами дела: «Такого обращения с заключенными не было даже в Польше во время военного положения».
Напомним, что 25 марта Генпрокуратура
Вслед за Борис под арестом оказались активисты организации Анджей Почобут, Ирена Бернацкая, Анна Панишева, Мария Тишковская.
Семья журналистов Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник вместе с 11-летним сыном Мартином
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Такое же предложение могли озвучить и Анджею Почобуту.
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