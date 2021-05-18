Директор «Белсата»: Анжелике Борис предлагали свободу в обмен на депортацию

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Такое же предложение могли озвучить и Анджею Почобуту.





Анжелика Борис, фото Hrodna.life

— Окольными путями поступила некоторая информация, что Анжелике Борису предлагают освобождение в обмен на разрешение на депортацию из Беларуси. Она отказалась, — написала директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы. —

Похоже, аналогичное предложение было сделано и Анджею Почобуту, и ответ был таким же.

Далее с оговоркой

Глава телеканала упоминает и других фигурантов «польского» дела с оговоркой, что в данном случае она может написать только «якобы»):

— Видимо, Ирена Бернацкая не сказала ни да, ни нет, и Мария Тишковская была готова согласиться. Судя по всему, Анна Панишева находится не в лучшем физическом и психическом состоянии.

Ромашевская-Гузы подчеркивает, что выяснить что-то определенное сложно из-за вынужденного молчания адвокатов и родственников и отсутствия обратной связи с фигурантами дела: «Такого обращения с заключенными не было даже в Польше во время военного положения».

Напомним, что 25 марта Генпрокуратура завела уголовное дело на председателя непризнанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

Вслед за Борис под арестом оказались активисты организации Анджей Почобут, Ирена Бернацкая, Анна Панишева, Мария Тишковская.

Семья журналистов Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник вместе с 11-летним сыном Мартином вынуждены были покинуть страну .

Двадцать лет под прессом: краткая история опального Союза поляков