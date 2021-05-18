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Виктор Бабарико о блокировке tut.by: это удар по праву каждого белоруса думать и формировать свое мнение

18.05.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящийся в СИЗО экс-банкир и экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико узнал о блокировке tut.by и прокомментировал ситуацию, сообщает телеграм-канал политика.

 

Виктор Бабарико о блокировке tut.by: это удар по праву каждого белоруса думать и формировать свое мнение
Виктор Бабарико в редакции tut.by. Фото: t.me/viktarbabarykaofficial.

 

«Основное свойство человека — думать — появляется и проявляется, когда есть хотя бы два варианта информации по вопросу, хотя бы два мнения. TUT.by делал огромную работу в обеспечении людей информацией по важнейшим вопросам, — цитирует Бабарико его телеграм-канал.

По словам политика, преследование руководства и журналистов tut.by и блокировка доступа к порталу, который ежедневно читали миллионы белорусов — это «удар по возможности и праву каждого человека сформировать свое мнение, по праву каждого человека думать».

«Это шаг не просто в эпоху до интернета, — считает Бабарико. — Это — прыжок в Средневековье. Вопрос поставлен о лишении нас печатного слова. Альтернативное мнение просто перестает существовать, устраняется другая точка зрения. Это уже касается каждого белоруса, независимо от политических убеждений и предпочтений. Потому что в таких условиях невозможна ничья безопасность и благосостояние».

Департамент финансовых расследований КГК утром 18 мая сообщил о возбуждении в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Одновременно портал был заблокирован Министерством информации. Силовики пришли с обысками в редакцию tut.by, к его руководству и сотрудникам, а также в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by.

 
 
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Находящийся в СИЗО экс-банкир и экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико узнал о блокировке tut.by и прокомментировал ситуацию, сообщает телеграм-канал...
 
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