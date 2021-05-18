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В январе-апреле дефицит бюджета Беларуси снизился до 1,4% ВВП

18.05.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Республиканский бюджет Беларуси в январе-апреле 2021 года исполнен с дефицитом 0,7 млрд рублей, или 1,4% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"По итогам четырех месяцев дефицит республиканского бюджета составил около 700 млн рублей. Он уменьшился по сравнению с показателем за три месяца на 1 млрд. Это связано с планируемым поступлением налога на прибыль, дивидендов. По местным бюджетам профицит составил 1,5 млрд", - сказал он.

За первый квартал 2021 года дефицит бюджета сложился в размере 1,83 млрд рублей, или 5% ВВП.

Парламент Беларуси принял бюджет на 2021 год с дефицитом в 4 млрд рублей, или 2,6% прогнозного ВВП. По данным Минфина, на конец апреля уточненные параметры бюджета предусматривают дефицит в размере 5,6 млрд рублей.

 
 
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Республиканский бюджет Беларуси в январе-апреле 2021 года исполнен с дефицитом 0,7 млрд рублей, или 1,4% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.
 
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