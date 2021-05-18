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За участие в массовых беспорядках в Бресте задержали футбольного тренера

18.05.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте за участие в массовых беспорядках в Бресте задержан футбольный тренер, сообщает пресс-служба МВД

"За участие в массовых беспорядках в Бресте задержан футбольный тренер. На 27-летнего жителя Бреста вышли оперативники уголовного розыска", - говорится в сообщении.

Его имя не называется.

По официальной версии, вечером 10 августа минувшего года молодой человек находился на проспекте Машерова. 

"Вместе с другими участниками несанкционированного уличного шествия мужчина портил имущество, разбивал тротуарную плитку и выкрикивал протестные лозунги. Также он бросал камни и палки в охраняющих правопорядок милиционеров", - утверждают в МВД.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте за участие в массовых беспорядках в Бресте задержан футбольный тренер, сообщает пресс-служба МВД
 
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