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"Молчание - яд" Известные личности высказались о блокировке TUT.BY
Источник материала: Партизан
Утром 18 мая в офис TUT.BY и домой к сотрудникам пришли силовики. Следом перестал открываться сайт портала.
Фото из инстаграм баскетболистки Екатерины Снытиной
По информации КГК,
«Факт того, что власти таки начали очередную атаку на действительно влиятельный ресурс, четко говорит о том, что от наметившейся тенденции максимального давления на независимые медиа никто отказываться не собирается», пишет основатель "Сильных новостей" и Mogilev.Online Пётр Кузнецов.
«Гибель независимого медиасектора» будет означать удар не только и не столько по демократически мыслящей части общества, сколько по Беларуси как цивилизованной стране как таковой, отмечает журналист.
— Возможно ли победить в этой борьбе? Здравомыслящим людям очевидно, что такими методами – нет. Больше того, очевидно и другое: последовательное движение в заданном направлении «всех придушить» может привести лишь к тому, что в информационном поле Беларуси появятся зияющие пустоты. Пустота – не вакуум, вакуума в этой среде быть не может, поэтому, если у них получится сделать то, что они хотят, пустоту эту, неминуемо, заполнит продукт совершенно другого уровня и качества, —
«Это удар по всему рынку. Грубый, топорный. Рынку, который пытается расти в ситуации постоянного давления и все же преуспевает. Мы видели разрушение целых институтов (медицина, культура) со стороны. Но когда это так близко, становится жутко. Реакция простая — продолжать работать, пока есть возможность», пишет журналист и создатель youtube-канала «Жизнь-малина» Никита Мелкозеров.
«TUT.BY это ведь наряду с новостями и аналитикой, еще и и реклама. 254 180 906 просмотров страниц набрал портал за апрель 2021 года. Закрытие ресурса - а по слухам - и другие независимые издания тоже могут попасть под раздачу - это большой кусок коммуникации брендов. С самой эффективной отдачей. Кусок работы рекламных и пиар-агентств. Маркетологи, куда деньги понесете? А понесут глобальным игрокам - соцсетям и гуглу. Кто на этом заработает? Не Беларусь», - пишет руководитель проекта Marketing.by Анна Шутова.
Известный журналист и блогер Александр Ивулин в своем Instagram тоже отозвался о TUT.BY: Медиа, которое давно вошло в историю, редакция, о которой будут писать книги и снимать фильмы, это качество и мощь.
— Свобода выражения мнения и свобода средств массовой информации относятся к числу основных прав человека. Ни одно государство не может развиваться в русле демократии без свободы слова, печати и распространения идей и мнений. Демократические общества могут устойчиво функционировать лишь при условии, что граждане хорошо информированы, имеют свободный доступ к информации и могут свободно обмениваться ею, а также обсуждать различные взгляды и суждения, пишет баскетболистка Екатерина Снытина.
Музыкант Лявон Вольский так описывает свое отношение к просходящему: “Я разумею, што ўзровень трэба трымаць. Не зьніжаць градус. Раз за разам дэманстраваць, хто тут гаспадар. Трымаць усіх у страху. Такі просты мужыцкі разьлік: баяцца — значыць паважаюць. Толькі ад кожнага новага ціску расьце ня боязь, а нянавісьць. І яна з кожным днём, з кожнымі новымі “крымінальнымі” справамі ахапляе ўсё болей і болей людзей. І яна ўсё назапашваецца, усё расьце ў гэтай замкнёнай прасторы. Стрэлка даўно на чырвонай зоне, а яны ўсё падкідаюць паліва, болей і болей...»
«Маўчанне — яд. Акупацыя і закрыццё @tutbylive - чарговая агонія рэжыму. Для мяне ТУТ.бай быў на працягу доўгіх гадоў адзінай незалежнай і сумленнай крыніцай інфармацыі. Святлом у канцы тунэля. Знаходзячыся доўгі час у раз'ездах, я чэрпаў ўсю інфармацыю з гэтай чыстай крыніцы інфармацыйнай пітной вады.
<...> Сёння вы зачыняеце нашую чыстую крыніцу сілай. Як-быццам кідаеце вялізарны камень на пакінуты ў чысціні ручаёк інфармацыі. Але мы ўсюды знойдзем хоць кропельку, але чысціні. І па кроплі створым гэты ручаёк зноў. А вада, як кажуць - камень точыць», — написал у себя на странице спортсмен, бывший артист Цирка Дю Солей Семён Букин.
Утренними новостями о ситуации с TUT.BY у себя в соцсетяха поделились певицы Руся из группы Shuma и Паліна (Полина Республика), стендап-комик Дмитрий Нарышкин. “У меня нет слов...”, — коротко высказалась оперная певица Маргарита Левчук. “На глазах у всех исчезает один из главных порталов страны”, — отреагировали исполнители NaviBand.
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Утром 18 мая в офис TUT.BY и домой к сотрудникам пришли силовики. Следом перестал открываться сайт портала.
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