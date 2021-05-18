Дна нет - есть бездонная пропасть: за цветы у мемориала Тарайковского врача оштрафовали на 5800 рублей

сообщает телеграм-канал @viasnanazirae. Ее наказали за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий",телеграм-канал @viasnanazirae.





Корнеева возложила цветы днем 16 мая. Почти сразу же подъехал микроавтобус, из которого вышло около семи омоновцев, один из них снимал все на видео. Женщину задерживали сразу четверо силовиков.





судья — Мария Ерохина). В милиции составили протокол за "несанкционированное пикетирование". Рассмотрение административного дела в суде Фрунзенского района Минска началось 17 мая, приговор был вынесен во вторник ().





Свою вину врач не признала. Она пояснила, что, когда проходила мимо мемориала, увидела, что там мало цветов, поэтому спустилась в подземный переход и купила букет.





Она положила цветы и пошла дальше. "У меня гуманитарная профессия — я врач, — говорила она. — Мне не нравится, когда гибнут люди. Я дорожу памятью погибших, поэтому и положила туда цветы".





Ольга Корнеева заявила, что свидетель-милиционер, пришедший в суд, не принимал участия в ее задержании, так как задерживали ее омоновцы. В материалах дела есть ошибки: вместо фактического места задержания на улице Сердича написали улицу Пушкинскую (хотя такой улицы просто нет). Тем не менее женщину оштрафовали.





Александр Тарайковский был застрелен силовиками в упор 10 августа 2020-го во время протестов возле метро "Пушкинская". Уголовное дело не заведено до сих пор.