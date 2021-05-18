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Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская госпитализирована из-за проблем с сердцем
Источник материала: Партизан
Как уже сообщалось, Юлия Чернявская находится под конвоем в городской больнице №1 Минска
Напомним, 18 мая к нескольким редакторам Tut.bу домой и в офис портала пришли силовики, проходит ряд обысков и задержаний.
Около 12 часов исчезла связь с вдовой основателя портала Юрия Зиссера Юлией Чернявской, ее мобильный телефон в тот момент был отключен.
Накануне как раз исполнился год, как не стало Юрия Зиссера.
Как стало известно правозащитникам, Чернявская находится в приемном покое первой больницы Минска, у нее проблемы с сердцем. Ее охраняет конвой милиционеров.
Позже выяснилось, что она перенесла гипертонический криз.
Юлия Чернявская - известный белорусский культуролог и писательница. В 2020 году она уволилась из Университета культуры и искусств, в котором преподавала четверть века, отмечает
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Как уже сообщалось, Юлия Чернявская находится под конвоем в городской больнице №1 Минска
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