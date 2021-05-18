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Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская госпитализирована из-за проблем с сердцем

18.05.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как уже сообщалось, Юлия Чернявская находится под конвоем в городской больнице №1 Минска


Напомним, 18 мая к нескольким редакторам Tut.bу домой и в офис портала пришли силовики, проходит ряд обысков и задержаний. 

Около 12 часов исчезла связь с вдовой основателя портала Юрия Зиссера Юлией Чернявской, ее мобильный телефон в тот момент был отключен.

Накануне как раз исполнился год, как не стало Юрия Зиссера.

Как стало известно правозащитникам, Чернявская находится в приемном покое первой больницы Минска, у нее проблемы с сердцем. Ее охраняет конвой милиционеров. 

Позже выяснилось, что она перенесла гипертонический криз.



Юлия Чернявская - известный белорусский культуролог и писательница. В 2020 году она уволилась из Университета культуры и искусств, в котором преподавала четверть века, отмечает Свабода
 
Теги: Минск
 
 
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Как уже сообщалось, Юлия Чернявская находится под конвоем в городской больнице №1 Минска
 
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