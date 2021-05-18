Вот так выглядит Bugatti Chiron с пробегом 74 тысячи километров

Источник материала: Onliner

Любой экземпляр Bugatti Chiron имеет свою историю и является эксклюзивным автомобилем. Но автомобиль, о котором пойдет речь в данной заметке, пожалуй, имеет самую длинную историю среди всех «Широнов».





Компания Bugatti рассказала о прототипе 4-005. Цифра четыре в названии означает, что это прототип, а пятерка — порядковый номер прототипа (включая виртуальные). Машину построили в 2013 году, то есть за три года до официальной премьеры Chiron. Именно данную машину фотографировали шпионы несколько лет в разных уголках планеты. Модель является первым ходовым прототипом.





Буквально все системы и электропомощники, которые есть в Bugatti Chiron, были протестированы на Bugatti 4-005. Машина служила инженерам и программистам 8 лет, и сейчас ее отправят на пенсию. Тесты 4-005 закончились, и остаток жизни данный спорткар проведет в штаб-квартире Bugatti (а позже, вероятно, в музее).





«С этой машиной работали наши инженеры, программисты и физики. Каждый специалист имел дело с определенным компонентом. На прототипе испытывали систему навигации, конференц-связь, интерфейс HMI и др. Эта машина в каком-то смысле нас объединила. Прототип сформировал нашу работу, а в конечном счете и всю линейку Chiron», — считает инженер Рюдигер Варда, работающий в Bugatti уже больше двух десятков лет.





До 2016 года Bugatti 4-005 был скрыт брезентом. Позже в тестах участвовал автомобиль с финальным кузовом. Автомобиль перевозили самолетом в США, Скандинавию, ЮАР и другие страны для тестов в различных условиях. На данный момент пробег у машины составляет 74 тысячи километров.







