|
Вот так выглядит Bugatti Chiron с пробегом 74 тысячи километров
Источник материала: Onliner
Любой экземпляр Bugatti Chiron имеет свою историю и является эксклюзивным автомобилем. Но автомобиль, о котором пойдет речь в данной заметке, пожалуй, имеет самую длинную историю среди всех «Широнов».
Компания Bugatti рассказала о прототипе 4-005. Цифра четыре в названии означает, что это прототип, а пятерка — порядковый номер прототипа (включая виртуальные). Машину построили в 2013 году, то есть за три года до официальной премьеры Chiron. Именно данную машину фотографировали шпионы несколько лет в разных уголках планеты. Модель является первым ходовым прототипом.
Буквально все системы и электропомощники, которые есть в Bugatti Chiron, были протестированы на Bugatti 4-005. Машина служила инженерам и программистам 8 лет, и сейчас ее отправят на пенсию. Тесты 4-005 закончились, и остаток жизни данный спорткар проведет в штаб-квартире Bugatti (а позже, вероятно, в музее).
«С этой машиной работали наши инженеры, программисты и физики. Каждый специалист имел дело с определенным компонентом. На прототипе испытывали систему навигации, конференц-связь, интерфейс HMI и др. Эта машина в каком-то смысле нас объединила. Прототип сформировал нашу работу, а в конечном счете и всю линейку Chiron», — считает инженер Рюдигер Варда, работающий в Bugatti уже больше двух десятков лет.
До 2016 года Bugatti 4-005 был скрыт брезентом. Позже в тестах участвовал автомобиль с финальным кузовом. Автомобиль перевозили самолетом в США, Скандинавию, ЮАР и другие страны для тестов в различных условиях. На данный момент пробег у машины составляет 74 тысячи километров.
бежевый, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любой экземпляр Bugatti Chiron имеет свою историю и является эксклюзивным автомобилем. Но автомобиль, о котором пойдет речь в данной заметке, пожалуй, имеет самую длинную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)