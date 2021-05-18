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Задрожал и накренился. В Китае 300-метровый небоскреб повел себя неправильно
Источник материала: Onliner
Небоскребы вдохновляют и завораживают. Но порой эффектные «столбики» становятся источником проблем: еще не стерлась из памяти история, как лондонский гигант
Что это было и почему верхушка небоскреба начала плясать, пока так и не выяснили. Но страху на горожан этот случай нагнал капитально, заставив жителей моментально эвакуироваться, а всех, кто находился поблизости, бежать куда глаза глядят. Уже через полтора часа все здание опустело и было закрыто, а дорожное движение возле него перекрыто.
Очевидцы говорят, что 300-метровое здание, построенное в 2000 году, сначала стало дрожать, а потом накренилось. В ходе инцидента физически никто не пострадал, но в копилку фобий явно добавилась еще одна.
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