Задрожал и накренился. В Китае 300-метровый небоскреб повел себя неправильно

Источник материала: Onliner

Небоскребы вдохновляют и завораживают. Но порой эффектные «столбики» становятся источником проблем: еще не стерлась из памяти история, как лондонский гигант «зажарил» припаркованный неподалеку автомобиль, а элитная высотка в Нью-Йорке превратила жизнь миллионеров в кошмар. Сегодня «высокие» новости пришли из Китая: в городе Шэньчжэнь 300-метровый небоскреб (один из самых высоких во всей Поднебесной) зажил своей (и очень активной) жизнью. Все произошло в районе 13 часов по местному времени. Момент удалось запечатлеть на видео.

Что это было и почему верхушка небоскреба начала плясать, пока так и не выяснили. Но страху на горожан этот случай нагнал капитально, заставив жителей моментально эвакуироваться, а всех, кто находился поблизости, бежать куда глаза глядят. Уже через полтора часа все здание опустело и было закрыто, а дорожное движение возле него перекрыто.

Очевидцы говорят, что 300-метровое здание, построенное в 2000 году, сначала стало дрожать, а потом накренилось. В ходе инцидента физически никто не пострадал, но в копилку фобий явно добавилась еще одна.