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Дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о психическом расстройстве
18.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса взволновала фанатов: Таллула Уиллис призналась, что столкнулась с психическим заболеванием.
Несмотря на то, что Уиллис и Мур развелись много лет назад, они продолжают дружить и проводить время со взрослыми дочками. Голливудские бывшие провели вместе самоизоляцию и устроили пижамную вечеринку, вызвав ревность новой жены Уиллиса. И если сейчас в семье воцарилась идиллия, то раньше все было иначе.
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Одна из дочерей Уиллиса и Мур – Таллула – раскрыла подписчикам свой секрет: в юном возрасте девушка столкнулась с дисморфофобией –расстройством, при котором человек не воспринимает свою внешность и доводит себя нервными срывами.
"Я наказывала себя за то, что не похожа на маму, ведь мне говорили с детства, что я копия отца. Я всячески отрицала это, так как думала, что причина моей непривлекательности – в мужеподобном лице. Но это неправда! Я привлекательна в любом виде, размере, с любой прической (как и все вы)", – высказалась 27-летняя девушка.
Также она призвала фолловеров с похожими проблемами не бояться просить помощи и поделилась своим рецептом выздоровления.
Например, реже смотреть в зеркало, на время отказаться от соцсетей, больше читать, гулять, слушать музыку, вести дневник, а также найти человека, с которым можно обсудить все на свете, без страха быть непонятым.
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Неожиданное откровение наследницы голливудских актеров, а главное - причина из-за которой девушке пришлось пережить настоящий ужас шокировали общественность.
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