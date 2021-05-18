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В Русских домах по всему миру пройдет некоммерческий показ фильма "Ополченочка"

18.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В рамках мероприятия состоится церемония подписания договора между Россотрудничеством и киностудией "Лугафильм".

Фильм "Ополченочка" рассказывает историю женского танкового экипажа. Съемки проходили на территории Луганской Народной Республики, частично непосредственно в зоне боевых действий. Творческая группа расскажет о проекте, ответит на вопросы журналистов.

В мероприятии примут участие:

- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков;

- руководитель киностудии "Лугафильм", соавтор сценария Роман Разум;

- исполнительный продюсер Антон Горохов;

- актеры Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев, а также действующие военнослужащие армии Донбасса – девушки-танкисты, которые стали прототипами главных героев кинокартины.

Также планируется подключение руководителей Русских домов в Европе и странах СНГ.

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