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В Русских домах по всему миру пройдет некоммерческий показ фильма "Ополченочка"
18.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В рамках мероприятия состоится церемония подписания договора между Россотрудничеством и киностудией "Лугафильм".
Фильм "Ополченочка" рассказывает историю женского танкового экипажа. Съемки проходили на территории Луганской Народной Республики, частично непосредственно в зоне боевых действий. Творческая группа расскажет о проекте, ответит на вопросы журналистов.
В мероприятии примут участие:
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков;
- руководитель киностудии "Лугафильм", соавтор сценария Роман Разум;
- исполнительный продюсер Антон Горохов;
- актеры Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев, а также действующие военнослужащие армии Донбасса – девушки-танкисты, которые стали прототипами главных героев кинокартины.
Также планируется подключение руководителей Русских домов в Европе и странах СНГ.
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В четверг, 20 мая, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Москва-Минск, посвященный фильму "Ополченочка", который повествует о событиях...
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