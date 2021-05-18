Политолог: «После атаки на TUT.BY «четвертый пакет» санкций будет введен в ближайшее время, и сразу же начнется разработка пятого»

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Арсений Сивицкий, фото Сергея Гапона

— Это не первая атака на TUT.BY. Мне кажется, что главным мотивом нынешней кампании является та значительная роль портала, которую он сыграл в освещении политического кризиса в стране, — высказал свое мнение в экспресс-комментариидиректор Центра стратегических и внешнеполитических исследований. — С учетом того, что белорусские власти полностью проиграли информационную битву за умы и сердца белорусов, также они не имеют конкурентоспособных государственных медиа, все их действия воспроизводят такой репрессивный тренд.Сначала было зачищено политическое поле и инфраструктура гражданского общества, а сейчас, соответственно, продолжают зачищаться независимые медиа, как проводники некой альтернативной точки зрения. Особенно под ударом оказались ресурсы, которые имеют в себе смелость критиковать действия властей.Результатом атаки на TUT.BY, считает политолог, может стать усиление давления Запада.— Я думаю, что сегодня поставлена цель, если не уничтожить TUT.BY в том виде, в каком мы его знаем, то взять под контроль. И эта история должна послужить таким примером для устрашения остальных игроков медиарынка и подтолкнуть их в сторону некой самоцензуры.Но эта атака лишь демонстрирует слабость позиции белорусских властей, не говоря уже о том, что подобные действия приведут к усилению санкционного давления со стороны западных стран.По сути, белорусские власти собственным руками создают себе проблемы, добавив поводы для введения новых пакетов санкций западными странами. Ответ будет, безусловно.Я думаю, что если до сегодняшнего дня между странами Евросоюза шли дискуссии по поводу целесообразности введения «четвертого пакета» санкций, то после сегодняшних событий этот вопрос практически предрешен. Я уверен, что «четвертый пакет» будет введен в ближайшее время, и сразу же начнется разработка пятого, — отметил собеседник «Салiдарнасцi».Рост протестных настроений и недоверия к власти он считает еще одним следствием произошедшего.— Еще одним эффектом этой «атаки» станет рост латентных протестных настроений и еще большего недоверия к власти.Я не думаю, что TUT.BY решат заместить какими-то альтернативами, в том числе российскими, как полагают некоторые. В качестве аналогии можно напомнить отказ в регистрации пророссийской партии «Союз».Дело в том, что главной целью, которую ставит перед собой это руководство страны, является тотальный контроль общественно-политического пространства и медиаландшафта. Так как это, с точки зрения белорусских властей, и есть гарантия того, что ситуация будет оставаться под контролем.Любые прозападные, пророссийские или белорусские независимые СМИ, если они не находятся под контролем белорусских властей, представляют угрозу для стабильности.