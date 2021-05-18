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Отравление вплоть до смерти. Какой продукт опасен для детей летом
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников, передает
Синильная кислота в ядрах этих летних фруктов способна спровоцировать отравление детского организма и может привести к летальному исходу.
«Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — сообщил Мясников.
Также кандидат биологических наук Екатерина Баранова добавила, что во избежание аллергии на персики, фрукт необходимо сварить или очистить его шкурку и внутреннюю часть.
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Во избежание аллергии на персики, фрукт необходимо сварить.
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