Источник материала: UDF



Фото: Pixabay

«Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — сообщил Мясников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отравление вплоть до смерти. Какой продукт опасен для детей летом Во избежание аллергии на персики, фрукт необходимо сварить.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий, передаетСинильная кислота в ядрах этих летних фруктов способна спровоцировать отравление детского организма и может привести к летальному исходу.Также кандидат биологических наукдобавила, что во избежание аллергии на персики, фрукт необходимо сварить или очистить его шкурку и внутреннюю часть.