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Фотофакт: Поддержка белорусов от фирмы «Шкода»
Источник материала: UDFВ официальном Instagram-аккаунте автопроизводителя «Шкода» появился интересный пост. Чешская компания опубликовала свои автомобили в бело-красно-белом порядке.
Белорусы сразу же начали благодарить компанию за поддержку.
Напомним, Совет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda. Это было сделано в отместку за отказ чешской компании спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.
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