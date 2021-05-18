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Фотофакт: Поддержка белорусов от фирмы «Шкода»

18.05.2021 17:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В официальном Instagram-аккаунте автопроизводителя «Шкода» появился интересный пост. Чешская компания опубликовала свои автомобили в бело-красно-белом порядке.

Фотофакт: Поддержка белорусов от фирмы «Шкода»

Белорусы сразу же начали благодарить компанию за поддержку.

Напомним, Совет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda. Это было сделано в отместку за отказ чешской компании спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.
 
 
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