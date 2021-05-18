Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотофакт: Поддержка белорусов от фирмы «Шкода» Самая народная марка авто.

Белорусы сразу же начали благодарить компанию за поддержку.Напомним, Совет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda. Это было сделано в отместку за отказ чешской компании спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.