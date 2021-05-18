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Литовский МИД назвал позором преследование tut.by

18.05.2021 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МИД Литвы выступил с заявлением в связи с уголовным преследованием белорусского портала tut.by.

 

Литовский МИД назвал позором преследование tut.by
МИД Литвы. Фото: Lithuanian Ministry of Foreign.

 

«Нелегитимный белорусский режим боится независимых СМИ и систематически их уничтожает. Позорное преследование крупнейшего новостного сайта страны tut.by — еще один пример такой политики», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства на его странице в «Твиттере». «Свободные медиа не задушат, преступления против белорусского народа будут раскрыты», — считает литовский МИД.

18 мая Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В офисы портала tut.by и домой к его руководителям пришли силовики. Сайт заблокирован решением Министерства информации за публикацию сообщений от имени фонда By_Sol, не имеющего регистрации в стране.

 
 
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МИД Литвы выступил с заявлением в связи с уголовным преследованием белорусского портала tut.by.  
 
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