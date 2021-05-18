«Это прыжок в Средневековье». Бабарико прокомментировал блокировку Tut.by

— Преследование руководства и журналистов TUT.by и блокировка доступа к порталу, который ежедневно читали миллионы белорусов — это удар по возможности и праву каждого человека сформировать своё мнение, по праву каждого человека думать. Это шаг не просто в эпоху «до интернета». Это — прыжок в Средневековье. Вопрос поставлен о лишении нас печатного слова. Альтернативное мнение просто перестает существовать, устраняется другая точка зрения. Это уже касается каждого белоруса, независимо от политических убеждений и предпочтений. Потому что в таких условиях невозможна ничья безопасность и благосостояние,НН.