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«Это прыжок в Средневековье». Бабарико прокомментировал блокировку Tut.by

18.05.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктор Бабарико узнал о блокировке Tut.by.

«Это прыжок в Средневековье». Бабарико прокомментировал блокировку Tut.by
— Преследование руководства и журналистов TUT.by и блокировка доступа к порталу, который ежедневно читали миллионы белорусов — это удар по возможности и праву каждого человека сформировать своё мнение, по праву каждого человека думать. Это шаг не просто в эпоху «до интернета». Это — прыжок в Средневековье. Вопрос поставлен о лишении нас печатного слова. Альтернативное мнение просто перестает существовать, устраняется другая точка зрения. Это уже касается каждого белоруса, независимо от политических убеждений и предпочтений. Потому что в таких условиях невозможна ничья безопасность и благосостояние, пишет НН.
 
 
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