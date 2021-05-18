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Планы на первое кольцо в районе Дзержинского: тоннель, новая улица, паркинг

18.05.2021 18:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В «Минскградо» озвучили планы развития первого транспортного кольца в районе пересечения пр. Дзержинского и ул. Домашевской. Сейчас кольцо упирается в тупик, заканчивается разворотом — мешает ж/д полотно и здания за ним. В будущем, как задумано, кольцо должно быть соединено с ул. Толстого. Среди планов, помимо соединения улиц, озвучили и намерения построить многоуровневый паркинг и даже тоннель.

Планы на первое кольцо в районе Дзержинского: тоннель, новая улица, паркинг

Приведем планы «Минскградо» по пунктам:

  • путепровод, соединяющий первое кольцо (ул. Домашевская) с ул. Толстого, пройдет под железной дорогой;
  • пешеходное сообщение пр. Дзержинского (от администрации Московского района) соединят со ст. м. «Институт культуры» с помощью бульвара и тоннеля под железной дорогой;
Планы на первое кольцо в районе Дзержинского: тоннель, новая улица, паркинг
  • построят улицу-дублер пр. Дзержинского, которая будет проходить параллельно ж/д путям и до развязки. Также будет продолжение ул. Грушевской до ул. Извозной (она проходит около отеля Renaissance);
Планы на первое кольцо в районе Дзержинского: тоннель, новая улица, паркинг
  • гаражи снесут, 122 бокса компенсируют владельцам в виде мест на многоуровневом паркинге, в будущем построенном на этой территории.

 
 
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В «Минскградо» озвучили планы развития первого транспортного кольца в районе пересечения пр. Дзержинского и ул. Домашевской. Сейчас кольцо упирается в тупик,...
 
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