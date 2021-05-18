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Планы на первое кольцо в районе Дзержинского: тоннель, новая улица, паркинг
Источник материала: Onliner
В «Минскградо» озвучили планы развития первого транспортного кольца в районе пересечения пр. Дзержинского и ул. Домашевской. Сейчас кольцо упирается в тупик, заканчивается разворотом — мешает ж/д полотно и здания за ним. В будущем, как задумано, кольцо должно быть соединено с ул. Толстого. Среди планов, помимо соединения улиц, озвучили и намерения построить многоуровневый паркинг и даже тоннель.
Приведем планы «Минскградо» по пунктам:
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В «Минскградо» озвучили планы развития первого транспортного кольца в районе пересечения пр. Дзержинского и ул. Домашевской. Сейчас кольцо упирается в тупик,...
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