ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пятидесятилетняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

18.05.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл шокировала 10-миллионную армию своих фолловеров в Instagram: звезда заявила, что стала мамой.

"Красивый маленький подарок судьбы выбрал меня в качестве своей матери. Я так горда иметь эту нежную душу в своей жизни, нет слов, чтобы описать ту связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел", - говорится под фото, которое опубликовала модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

На снимке Наоми отметила свою мать - Валери Моррис. Валери в ответ опубликовала тот же снимок с трогательной подписью.

"Поздравляю мою дочь Наоми с рождением дочери, я очень взволнована, так как очень долго ждала, чтобы стать бабушкой", - написала она.

Примечательно, что Кэмпбелл никогда не была замужем, а о ее личной жизни в последние годы мало что известно. В разные годы она встречалась с музыкантами Адамом Клейтоном, Шоном Комбсом, Ашером, Лиамом Пейном и Скептой, актерами Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе, российским бизнесменом, Владиславом Дорониным.

В эту пятницу супермодель отметит свой 51-й день рождения.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирно известная супермодель не замужем и не афиширует свою личную жизнь. Ранее она состояла в отношениях с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, актером Леонардо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чаму адбылася атака на Тut.by і якія будуць наступствы. Аналіз экспэртаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by