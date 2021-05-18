Пятидесятилетняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл шокировала 10-миллионную армию своих фолловеров в Instagram: звезда заявила, что стала мамой.

"Красивый маленький подарок судьбы выбрал меня в качестве своей матери. Я так горда иметь эту нежную душу в своей жизни, нет слов, чтобы описать ту связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел", - говорится под фото, которое опубликовала модель.

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На снимке Наоми отметила свою мать - Валери Моррис. Валери в ответ опубликовала тот же снимок с трогательной подписью.

"Поздравляю мою дочь Наоми с рождением дочери, я очень взволнована, так как очень долго ждала, чтобы стать бабушкой", - написала она.

Примечательно, что Кэмпбелл никогда не была замужем, а о ее личной жизни в последние годы мало что известно. В разные годы она встречалась с музыкантами Адамом Клейтоном, Шоном Комбсом, Ашером, Лиамом Пейном и Скептой, актерами Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе, российским бизнесменом, Владиславом Дорониным.

В эту пятницу супермодель отметит свой 51-й день рождения.

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