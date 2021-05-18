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В Минске открылись XXVII Кирилло-Мефодиевские чтения

18.05.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Несмотря на все трудности, которые выпали в прошлом году, Кирилло-Мефодиевские чтения в Минске проводятся, заявил Митрополит Минский и Заславский Вениамин на открытии конференции.

Владыка отметил, что это событие имеет большое значение не только для верующих, но и для всей страны.

"В Год народного единства особенно символично обращение общества к знаковым личностям в истории, ею по праву является князь Александр Невский. Весомы его достижения как полководца. Но причислен он к лику святых за тягу к жизни и служение православному народу", - обратился к участникам чтений митрополит.

© Sputnik / Виктор Толочко
Митрополит Вениамин на открытии чтений

Он отметил, что пример Невского должен вдохновлять нынешние поколения в служении своей стране.

Митрополит подчеркнул, что во время чтений будут осмысливать тему сегодняшнего дня, обращаясь к истории далеких веков, "которая многому нас учит".

Мероприятия, приуроченные к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского, проходят в Минске в дни Международных XXVII Кирилло-Мефодиевских чтений.

Открытие конференции состоялось в Круглом зале Национальной библиотеки. В ней принимают участие главы христианских конфессий, представители органов государственного управления, министерств и ведомств, научных учреждений, ректора вузов, дипломаты.

В БПЦ сообщили: ожидается, что летом этого года в Минск из России прибудет частица мощей благоверного князя Александра Невского. В белорусской столице есть Александро-Невская церковь – это храм в центре Минска на старом военном кладбище.

Кирилло-Мефодиевские чтения в Минске на протяжении более 25 лет объединяют специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Конференция – площадка для обсуждения научных трудов в сфере гуманитарного знания, проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Конференция проходит в Национальной библиотеке, ее основная задача – обсудить проблемы межкультурного и межконфессионального диалога.
 
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