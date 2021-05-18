ТБМ удалось оплатить с помощью неравнодушных сограждан задолженность по аренде минского офиса

Общественному объединению «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) удалось собрать необходимое количество пожертвований, чтобы оплатить всю задолженность по аренде помещения на улице Румянцева, 13, где находится главный офис организации.



Елена Анисим. Фото: фейсбук.

Об этом написала 18 мая на своей странице в «Фейсбуке» председатель ТБМ Елена Анисим.

«Невероятно! Я все еще не могу поверить в такое чудо: бухгалтер сообщила, что мы рассчитались с долгами по аренде офиса. Дорогие, многоуважаемые друзья! Спасибо вам большое за поддержку!» — отметила она.

14 мая Анисим сообщила БелаПАН , что представители арендодателя — коммунального предприятия «Минские городские общежития» — потребовали от ТБМ срочной оплаты задолженности. На тот момент основная задолженность общественного объединения перед предприятием составляла 15 тыс. рублей, пеня за неуплату вовремя — 5 тыс. рублей. Долг образовался в течение половины 2020 года и пяти месяцев 2021-го.

«Кроме того, они пришли, когда у нас проходили занятия по белорусскому языку для школьников, их это зацепило, — говорила руководитель ТБМ. — Им пытались объяснить, что курсы для школьников — это наша уставная деятельность. Они ничего не стали слушать, начали кричать, что еще будут поднимать договоры и смотреть, мол, «у вас нецелевое использование арендованных помещений». Впервые такая ситуация. Мы поняли, что на организацию сейчас идет определенный накат. Это, очевидно, не просто так».

По словам председателя организации, в этом году, ближе к концу лета, заканчивается срок аренды помещения офисом ТБМ. Она высказала предположение, что, «скорее всего, в дальнейшей аренде откажут».

После визита представителей арендодателя Анисим обратилась к гражданам с просьбой помочь с погашением задолженности.