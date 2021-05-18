Головченко отметил прогресс в экономике и раскритиковал освещение ее работы «бывшими» СМИ

В экономике наблюдаются положительные тенденции, а сведения, распространяемые некоторыми, в том числе «бывшими» средствами массовой информации, являются недостоверными, заявил премьер-министр Роман Головченко 18 мая на заседании Совета министров.



Роман Головченко. Фото: belrynok.by.

Он обратил внимание на ускорение темпов роста ВВП в апреле, положительное сальдо внешней торговли, апрельский рост золотовалютных резервов и укрепления курса белорусского рубля к иностранным валютам.

«Сохраняется устойчивая тенденция укрепления курса белорусского рубля. Это цифры, которые дадут четкое понимание нашему народу и населению о реальных экономических процессах, которые происходят в стране и реальных результатах работы экономики, а не тех провокационных, недостоверных фактах, которые периодически озвучивают СМИ, бывшие СМИ, в определенном ключе, с определенными целями», — сказал Головченко.

Напомним, крупнейший новостной портал tut.by в январе лишился статуса средства массовой информации, а 18 мая в офис и домой к редакторам портала явились представители силовых структур. Министерство информации по заблокировало доступ к сайту портала (портал перестал открываться также у зарубежных пользователей).

В свою очередь, департамент финансовых расследований Комитета госконтроля 18 мая сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которому принадлежит портал tut.by.

Как следует из пресс-релиза, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ.

Представительство Евросоюза, в свою очередь, осудило действия силовых структур в отношении ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».

«Белорусский портал TUT.BY — флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет, его читают и ценят большинство пользователей интернета в стране и многие за ее пределами, в том числе дипломаты, работающие с Беларусью. Свобода СМИ должна быть обеспечена», — говорится в комментарии, размещенном на странице представительства ЕС в «Фейсбуке».