ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко отметил прогресс в экономике и раскритиковал освещение ее работы «бывшими» СМИ

18.05.2021 18:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В экономике наблюдаются положительные тенденции, а сведения, распространяемые некоторыми, в том числе «бывшими» средствами массовой информации, являются недостоверными, заявил премьер-министр Роман Головченко 18 мая на заседании Совета министров.

 

Головченко отметил прогресс в экономике и раскритиковал освещение ее работы «бывшими» СМИ
Роман Головченко. Фото: belrynok.by.

 

Он обратил внимание на ускорение темпов роста ВВП в апреле, положительное сальдо внешней торговли, апрельский рост золотовалютных резервов и укрепления курса белорусского рубля к иностранным валютам.

«Сохраняется устойчивая тенденция укрепления курса белорусского рубля. Это цифры, которые дадут четкое понимание нашему народу и населению о реальных экономических процессах, которые происходят в стране и реальных результатах работы экономики, а не тех провокационных, недостоверных фактах, которые периодически озвучивают СМИ, бывшие СМИ, в определенном ключе, с определенными целями», — сказал Головченко.

Напомним, крупнейший новостной портал tut.by в январе лишился статуса средства массовой информации, а 18 мая в офис и домой к редакторам портала явились представители силовых структур. Министерство информации по заблокировало доступ к сайту портала (портал перестал открываться также у зарубежных пользователей).

В свою очередь, департамент финансовых расследований Комитета госконтроля 18 мая сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которому принадлежит портал tut.by.

Как следует из пресс-релиза, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ.

Представительство Евросоюза, в свою очередь, осудило действия силовых структур в отношении ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».

«Белорусский портал TUT.BY — флагман белорусской журналистики на протяжении 20 лет, его читают и ценят большинство пользователей интернета в стране и многие за ее пределами, в том числе дипломаты, работающие с Беларусью. Свобода СМИ должна быть обеспечена», — говорится в комментарии, размещенном на странице представительства ЕС в «Фейсбуке».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экономике наблюдаются положительные тенденции, а сведения, распространяемые некоторыми, в том числе «бывшими» средствами массовой информации, являются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэакцыі на атаку ўладаў на Tut.by: «Гэта скачок у Сярэднявечча»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by