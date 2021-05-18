Посольство США в Беларуси прокомментировало ситуацию с TUT.BY

Источник материала: АФН

Посольство США в Беларуси высказалось относительно ситуации с TUT.BY.

«...Эти попытки искоренить независимое мышление — в духе худших событий прошлого века. Беларусь взяла на себя международные обязательства уважать права человека и основные свободы, и Соединенные Штаты ожидают, что Беларусь будет соблюдать эти обязательства. Соединенные Штаты вновь призывают положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества и продолжают призывать к привлечению к ответственности всех, кто совершил злоупотребления. Соединенные Штаты выступают в поддержку суверенной и независимой Беларуси, соблюдающей международные обязательства по защите прав человека», - говорится в комментарии.

Между тем в центральном офисе TUT.BY по-прежнему проходит обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь.

У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в ДФР.

Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.

Также неизвестно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса TUT.BY. Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и Еленой Довнар.