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В Германии задержали подозреваемого в нарушении санкций ЕС против РФ

18.05.2021 18:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральная прокуратура Германии приказала задержать немецкого гражданина Александера С. на основании ордера, выданного следственным судьей Федеральной судебной палаты Германии от 12 мая, в связи с возможным "экспортом товаров в Россию без необходимого разрешения", а также нарушением запрета на продажу и действий "на коммерческой основе и в интересах разведки иностранного государства". Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

Как следует из документа, речь может идти о нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

Операцию по взятию под стражу было приказано провести сотрудникам Управления по борьбе с контрабандой в Лейпциге. Там были осуществлены обыски в жилых и служебных помещениях обвиняемого. Кроме того, обыски прошли в Лейпциге и Берлине у ряда лиц, не состоящих непосредственно под подозрением.

По данным следствия, Александр С. занимал пост управляющего директора торговой компании в Саксонии. Он поддерживал деловые отношения с компанией в России, чья закупочная деятельность регулируется, в частности, одной из российских спецслужб, считают в прокуратуре. Название предприятия не разглашается.

"Эта компания выступала в качестве посредника, в частности, закупая высококачественное станочное оборудование и поставляя его оружейным предприятиям в России", - считают следователи.

Речь шла, в частности, о двух фактах экспорта в июне и июле 2019 года. В прокуратуре уверены, что при этом в документах указывали в виде конечных получателей подставные фирмы.

К концу дня следственному судье Федеральной судебной палаты Германии предстоит решить, выносить ли в отношении подозреваемого постановление об аресте и применять ли меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в феврале, Федеральная прокуратура Германии уже сообщала об обысках у Александера С. в Аугсбурге, а также в 12 помещениях, принадлежащих компании и гражданам, не проходившим по делу как подозреваемые, в Баварии, Берлине и Саксонии. Прокуратура отмечала, что вопреки законам ЕС могли иметь место поставки оборудования, которое может использоваться для военных целей, и товаров двойного назначения.

С января 2016 по январь 2018 года были осуществлены ​​до семи поставок на общую сумму около 8 млн евро, указывали тогда в прокуратуре.

 
 
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Федеральная прокуратура Германии приказала задержать немецкого гражданина Александера С. на основании ордера, выданного следственным судьей Федеральной...
 
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