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Продлен срок содержания под стражей журналисту Денису Ивашину

18.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненскому журналисту Денису Ивашину еще на два месяца продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщила в социальных сетях его жена Ольга Ивашина.





Также Ольга пишет, что Дениса после десяти дней пребывания в карцере поместили в карантин.

"Администрация утверждает, что кто-то из его камеры заболел (неизвестно чем), и Денис почему-то провел пару дней в... многолюдном "карантине", - сообщила Ольга в Facebook.

Ольга Ивашина отмечает, что Денису отправлено свыше 50 писем и открыток: "попробуем выяснить, сколько из них он на самом деле получил и, как что, спросим у администрации тюрьмы, куда они дели остальное”.

По словам Ольги, на сегодня связь с Денисом, который находится за решеткой более двух месяцев, очень фрагментарная — только через письма и адвоката.
 
 
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Гродненскому журналисту Денису Ивашину еще на два месяца продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщила в социальных сетях его жена Ольга Ивашина.
 
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