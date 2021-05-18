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Панков: «У Милевского есть предложения, в том числе из Беларуси»

18.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также не исключено, что нападающий завершит карьеру


Артем Милевский. Фото - ФК Минай

Форвард Миная Артем Милевский, скорее всего, покинет клуб в конце мая.

Между закарпатской командой и 36-летним игроком была договоренность, согласно которой нападающий не будет выступать в Первой лиге.
 
«У Милевского контракт до лета 2022 года. Он по-прежнему является игроком "Миная", но у нас были договоренности, что в Первой лиге он играть не будет. Думаю, мы разойдемся с "Минаем". Конечно, зимой, когда подписывали контракт, хотелось результата и голов, ассистов, всей этой движухи, но не получилось», — сказал агент Милевского Александр Панков.

«Милевский будет решать вопрос о своем будущем в конце мая. У него есть предложения, в том числе из Беларуси. Также не исключено, что он закончит карьеру».

Милевский перебрался в "Минай" зимой этого года. В составе закарпатской команды форвард провел 10 матчей, однако результативными действиями не отметился.

Напомним, в прошлом сезоне Милевский сыграл 27 игр в чемпионате Беларуси, в которых отметился 9 (6+3) результативными действиями.

В составе брестского "Динамо" украинец выиграл чемпионат Беларуси сезона-2019, а также завоевал Кубок страны (2018) и Суперкубок (2018, 2019, 2020).
 
 
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Также не исключено, что нападающий завершит карьеру
 
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