Панков: «У Милевского есть предложения, в том числе из Беларуси»





Артем Милевский. Фото - ФК Минай





Форвард Миная Артем Милевский, скорее всего, покинет клуб в конце мая.





Между закарпатской командой и 36-летним игроком была договоренность, согласно которой нападающий не будет выступать в Первой лиге.

«У Милевского контракт до лета 2022 года. Он по-прежнему является игроком "Миная", но у нас были договоренности, что в Первой лиге он играть не будет. Думаю, мы разойдемся с "Минаем". Конечно, зимой, когда подписывали контракт, хотелось результата и голов, ассистов, всей этой движухи, но не получилось», — сказал агент Милевского Александр Панков.





«Милевский будет решать вопрос о своем будущем в конце мая. У него есть предложения, в том числе из Беларуси. Также не исключено, что он закончит карьеру».





Милевский перебрался в "Минай" зимой этого года. В составе закарпатской команды форвард провел 10 матчей, однако результативными действиями не отметился.





Напомним, в прошлом сезоне Милевский сыграл 27 игр в чемпионате Беларуси, в которых отметился 9 (6+3) результативными действиями.





В составе брестского "Динамо" украинец выиграл чемпионат Беларуси сезона-2019, а также завоевал Кубок страны (2018) и Суперкубок (2018, 2019, 2020).