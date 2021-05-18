ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Hoster.by обещает клиентам держать их сайты "несмотря ни на что"

18.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Провайдер хостинга и облачных решений hoster.by опубликовал в соцсетях информацию, что пока не может оперативно реагировать на обращения клиентов.


"Дорогие клиенты и партнеры! По независящим от нас причинам мы не можем сейчас оперативно реагировать на ваши обращения. Хотим заверить в одном: техническая служба hoster.by работает в штатном режиме. Чтобы ваше обращение не потерялось, пожалуйста, пишите на [email protected] или в систему обращений через личный кабинет.

И помните, мы держим ваши сайты. Несмотря ни на что".

Напомним, что с утра появились сообщения в СМИ, что в офис hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований КГК.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Провайдер хостинга и облачных решений hoster.by опубликовал в соцсетях информацию, что пока не может оперативно реагировать на обращения клиентов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко отметил прогресс в экономике и раскритиковал освещение ее работы «бывшими» СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by