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Hoster.by обещает клиентам держать их сайты "несмотря ни на что"
Источник материала: Партизан
Провайдер хостинга и облачных решений hoster.by опубликовал в соцсетях информацию, что пока не может оперативно реагировать на обращения клиентов.
"Дорогие клиенты и партнеры! По независящим от нас причинам мы не можем сейчас оперативно реагировать на ваши обращения. Хотим заверить в одном: техническая служба hoster.by работает в штатном режиме. Чтобы ваше обращение не потерялось, пожалуйста,
И помните, мы держим ваши сайты. Несмотря ни на что".
Напомним, что с утра появились сообщения в СМИ, что в офис hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований КГК.
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Провайдер хостинга и облачных решений hoster.by опубликовал в соцсетях информацию, что пока не может оперативно реагировать на обращения клиентов.
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