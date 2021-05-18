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Никита: на "Евровидении" буду болеть за Манижу

18.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

Первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение – 2021" состоится в Роттердаме 17 мая. Выступят представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, России, Румынии, Словении, Северной Македонии, Украины, Хорватии и Швеции.

Напомним, что организаторы в этом году отстранили от участия Беларусь, но это не помешает белорусам болеть за братскую Россию, подтвердил в беседе со Sputnik генеральный директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
Первый полуфинал "Евровидения" пройдет сегодня в Роттердаме

"Манижа - талантливая таджикская певица, к этому народу я испытываю глубочайшее уважение. Она обладает невероятной харизмой, она первой начала делать уникальные видеоролики, разложенные на многоголосие. Я буду болеть за Манижу, а "Евровидение" смотрю обычно из-за профессионального интереса", – сказал собеседник Sputnik.

Комментарий генерального директора Белорусской государственной филармонии Александра Никиты слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Гендиректор Белгосфилармонии Александр Никита рассказал Sputnik, чем ему понравилась представительница России Манижа.
 
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