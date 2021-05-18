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Китайский миллиардер купил футбольный клуб и обязал тренера выпускать на поле сына

18.05.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Китайский миллиардер Хи Шихуа приобрел клуб второго дивизиона страны «Цзибо Куджи» и обязал главного тренера команды включать на все игры в основной состав своего сына, который весит 126 кг.

 

весит 126 кг.весит 126 кг.
Китайский миллиардер купил футбольный клуб и обязал тренера выпускать на поле сына
Сын хозяина клуба весит 126 кг и является штатным исполнителем стандартов в команде. Фото: @FootballMemesCo.

 

Фото с футболистом во время одного из матчей уже стало вирусным в соцсетях. Сын миллиардера также стал штатным исполнителем стандартных положений в команде, передает ТСН.

Не удивительно, что с таким подходом к делу «Цзибо Куджи» идет последним в турнирной таблице чемпионата, набрав всего 1 очко. В этих играх команда забила два мяча.

Игрок также является штатным исполнителем стандартных положений в команде.  Фото: @FootballMemesCo.

 
 
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Китайский миллиардер Хи Шихуа приобрел клуб второго дивизиона страны «Цзибо Куджи» и обязал главного тренера команды включать на все игры в основной состав...
 
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