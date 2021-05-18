На Борисовщине по деревням разгуливает медведь













В паблике «Типичный Борисов» появился крик о помощи, правда, анонимный: во дворы жителей в деревни Шабыньки и Сыч Гливинского сельсовета приходит медведь.





По словам автора поста, хищник всё крушит. Люди боятся выйти из дома. Доказательством тому фотография названного гостя.





Надо сказать, что информации о выходе медведей к людям из белорусских лесов появляются нередко. Воевать с медведями нельзя, косолапые занесены в Красную книгу Беларуси.



