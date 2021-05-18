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На Борисовщине по деревням разгуливает медведь

18.05.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В социальных сетях появилась информация о медведе, пугающим жителей двух деревень.




В паблике «Типичный Борисов» появился крик о помощи, правда, анонимный: во дворы жителей в деревни Шабыньки и Сыч Гливинского сельсовета приходит медведь.

По словам автора поста, хищник всё крушит. Люди боятся выйти из дома. Доказательством тому фотография названного гостя.

Надо сказать, что информации о выходе медведей к людям из белорусских лесов появляются нередко. Воевать с медведями нельзя, косолапые занесены в Красную книгу Беларуси.

Что влечет их в деревни, где осталось не так уж много народу? Скорее всего, поиск еды. Деревенским жителям остается только посочувствовать, пишет ex-press.by.
 
 
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В социальных сетях появилась информация о медведе, пугающим жителей двух деревень.
 
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