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Пьяный на Mercedes выехал на встречку на улице Горецкого в Минске. Суд назначил 7 лет колонии (видео, обновлено)

18.05.2021 19:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске на улице Горецкого в апреле прошлого года случилось ДТП с участием грузового Mercedes и легкового Renault. Как сообщала ГАИ Минска, за рулем Mercedes находился мужчина 1961 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир легковушки пострадал. На днях был озвучен довольно суровый приговор по этому делу.

«Он двигался по Горецкого в сторону Мазурова, выехал на полосу встречного движения в районе дома №49, — такова была предварительная версия ГАИ. — На встречке произошло столкновение с Renault. В результате ДТП пассажир легковушки был доставлен в медучреждение».

Пьяный на Mercedes выехал на встречку на улице Горецкого в Минске. Суд назначил 7 лет колонии (видео, обновлено)

«Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, — сообщает пресс-служба Верховного суда. — Обвиняемый был ранее 6 раз судим, в том числе 4 раза за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. В день ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, а также в утомленном состоянии — из-за непродолжительного отдыха и под воздействием снижающего внимание снотворного и седативного лекарства».

Пьяный на Mercedes выехал на встречку на улице Горецкого в Минске. Суд назначил 7 лет колонии (видео, обновлено)

Приговор водителю Mercedes — лишение свободы на 7 лет в колонии строгого режима с лишением прав на 5 лет. Он должен выплатить потерпевшему в качестве морального вреда 9000 рублей плюс сумму расходов на представителя (1100 рублей) и 87 рублей госпошлины. К обвиняемому применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Горецкого в апреле прошлого года случилось ДТП с участием грузового Mercedes и легкового Renault. Как сообщала ГАИ Минска, за рулем Mercedes находился...
 
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