Мужчине понравилась женщина на красивой машине, а его приятель все испортил: закинул ей на капот бетонную полусферу (видео)

Источник материала: Onliner

В Солигорске женщина, возвращаясь из магазина, обнаружила на капоте своего автомобиля бетонную полусферу. О произошедшем она сообщила в милицию. Милиционеры установили обстоятельства случившегося и подозреваемое лицо. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в УВД Минской области.

«Ожидая приятеля, отправившегося в магазин за бутылкой спиртного, мужчина обратил внимание на приглянувшуюся ему женщину за рулем современного внедорожника броского цвета. Своими впечатлениями мужчина поделился с вернувшимся знакомым, но реакция нетрезвого собеседника была неадекватной — он поднял с дороги бетонную полусферу и бросил на капот внедорожника», — рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

Поступок 34-летнего солигорчанина был квалифицирован как уголовно наказуемое деяние — хулиганство. Санкцией соответствующей статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сообщается, что мужчина предстанет перед судом не в первый раз: ранее он уже был судим за хулиганство, угон и совершение краж.

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