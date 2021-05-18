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Генпрокуратура прокомментировала блокировку TUT.by – видео

18.05.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам Брылева, Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила факты многочисленных нарушений законодательства – в части размещения на портале запрещенной информации.

"Согласно статье 38 закона "О средствах массовой информации" в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию, когда такая регистрация обязательна. Речь идет, в частности, о фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси", – сказал он.

Брылев подчеркнул, что в итоге Мининформ на основании уведомления Генпрокуратуры ограничил доступ к ресурсу.

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси прокомментировала блокировку портала TUT.by. Смотрите на видео комментарий официального представителя ведомства Дмитрия Брылева.
 
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