Генпрокуратура прокомментировала блокировку TUT.by – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам Брылева, Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила факты многочисленных нарушений законодательства – в части размещения на портале запрещенной информации.

"Согласно статье 38 закона "О средствах массовой информации" в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию, когда такая регистрация обязательна. Речь идет, в частности, о фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси", – сказал он.

Брылев подчеркнул, что в итоге Мининформ на основании уведомления Генпрокуратуры ограничил доступ к ресурсу.

Читайте также:

Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА"

в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Закон равен для всех: Гайдукевич о деле TUT.BY

Доступ к интернет-ресурсам TUT.BY ограничен