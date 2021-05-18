|
Генпрокуратура прокомментировала блокировку TUT.by – видео
18.05.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По словам Брылева, Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила факты многочисленных нарушений законодательства – в части размещения на портале запрещенной информации.
"Согласно статье 38 закона "О средствах массовой информации" в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию, когда такая регистрация обязательна. Речь идет, в частности, о фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси", – сказал он.
Брылев подчеркнул, что в итоге Мининформ на основании уведомления Генпрокуратуры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура Беларуси прокомментировала блокировку портала TUT.by. Смотрите на видео комментарий официального представителя ведомства Дмитрия Брылева.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)