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Опубликован список задержанных сотрудников TUT.BY

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В нем более десятка человек.

Как сообщает TUT.BY в своем телеграм-канале, по последней информации задержаны:

- генеральный директор Людмила Чекина

- главный бухгалтер Анжела Ассад

- заместитель бухгалтера Мария Новик

- заместитель директора Ирина Рыбалко

- директор по персоналу Надежда Адамович

- заместитель главного редактора Максим Гайко

- журналист Елена Толкачева

- инженер-программист Виталий Калиновский

- бизнес-аналитик Вадим Трусов

- начальник отдела маркетинга Анна Заяц

- начальник отдела продаж Марина Кушнеревич

- менеджер Андрей Авдеев

- заместитель главного редактора Ольга Лойко (на 72 часа, находится в ИВС на Окрестина).

Также неизвестно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса TUT.BY. Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и Еленой Довнар.

В милиции журналистам Onliner.by ответили, что ни в одном из столичных РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают.

 
 
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