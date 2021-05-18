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Опубликован список задержанных сотрудников TUT.BY
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В нем более десятка человек.
Как
- генеральный директор Людмила Чекина
- главный бухгалтер Анжела Ассад
- заместитель бухгалтера Мария Новик
- заместитель директора Ирина Рыбалко
- директор по персоналу Надежда Адамович
- заместитель главного редактора Максим Гайко
- журналист Елена Толкачева
- инженер-программист Виталий Калиновский
- бизнес-аналитик Вадим Трусов
- начальник отдела маркетинга Анна Заяц
- начальник отдела продаж Марина Кушнеревич
- менеджер Андрей Авдеев
- заместитель главного редактора Ольга Лойко (на 72 часа, находится в ИВС на Окрестина).
Также неизвестно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса TUT.BY. Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и Еленой Довнар.
В милиции журналистам Onliner.by ответили, что ни в одном из столичных РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают.
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В нем более десятка человек.
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