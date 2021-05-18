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Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экспресс-обзор «Салідарнасці».
18 мая силовики
«Салідарнасць» собрала заголовки зарубежных СМИ, сообщивших о происходящем с крупнейшим белорусским новостным порталом.
Литовская Lietuvos Rytas
Немецкий Spiegel
Немецкий телеканал Das Erste
Агентство Reuters
Украинское агентство УНИАН
Телеканал Euronews
Российский «Коммерсантъ»
Русская служба ВВС
Словацкий портал SME
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Экспресс-обзор «Салідарнасці».
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