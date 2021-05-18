Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Источник материала: Салiдарнасць

Экспресс-обзор «Салідарнасці».

18 мая силовики пришли в офисы TUT.BY и Hoster.by, а также к редакторам и сотрудникам портала. Заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Портал TUT.BY, его почтовый и другие сервисы, включая благотворительные, заблокированы решением Министерства информации.

«Салідарнасць» собрала заголовки зарубежных СМИ, сообщивших о происходящем с крупнейшим белорусским новостным порталом.





Литовская Lietuvos Rytas





Немецкий Spiegel





Немецкий телеканал Das Erste





Агентство Reuters





Украинское агентство УНИАН





Телеканал Euronews





Российский «Коммерсантъ»





Русская служба ВВС





Словацкий портал SME

Политолог: «После атаки на TUT.BY «четвертый пакет» санкций будет введен в ближайшее время, и сразу же начнется разработка пятого»