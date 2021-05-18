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Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экспресс-обзор «Салідарнасці».

18 мая силовики пришли в офисы TUT.BY и Hoster.by, а также к редакторам и сотрудникам портала. Заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Портал TUT.BY, его почтовый и другие сервисы, включая благотворительные, заблокированы решением Министерства информации.

«Салідарнасць» собрала заголовки зарубежных СМИ, сообщивших о происходящем с крупнейшим белорусским новостным порталом.

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Литовская Lietuvos Rytas

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Немецкий Spiegel

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Немецкий телеканал Das Erste

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Агентство Reuters

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Украинское агентство УНИАН

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Телеканал Euronews

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Российский «Коммерсантъ»

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Русская служба ВВС

Атака на TUT.BY – в новостях зарубежной прессы

Словацкий портал SME

Политолог: «После атаки на TUT.BY «четвертый пакет» санкций будет введен в ближайшее время, и сразу же начнется разработка пятого»

 
 
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