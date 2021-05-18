В офисе TUT.by с утра продолжается обыск, задержаны 13 человек

В центральном офисе портала TUT.by в Минске продолжается обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь, сообщает телеграм-канал портала.



Фото: Еврорадио.

У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в Департамент финансовых расследований КГК. Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей, уточняется в сообщении.

По последней информации TUT.by, в связи с уголовным делом задержаны 13 сотрудников: генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, заместитель главного редактора Максим Гайко, журналистка Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, начальник отдела продаж Марина Кушнеревич, менеджер Андрей Авдеев. Также на 72 часа задержана заместитель главного редактора портала Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина.

По-прежнему не известно, где находятся журналисты, которые утром приехали освещать события возле офиса организации. С утра нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и фотокорреспондентом Еленой Довнар.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». Об этом было проинформирована администрация парка.

Пресс-служба КГК сообщает, что органами финансовых расследований КГК проводятся «неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности».

В офисы портала TUT.by и домой к его руководителям пришли силовики. Сайт заблокирован решением Министерства информации за публикацию сообщений от имени фонда By_Sol, не имеющего регистрации в стране.