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Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество
Источник материала: ОНТ
В Азербайджане с официальным визитом находится делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным,
По словам Ильхама Алиева, Беларусь и Азербайджан показывают высокий уровень взаимодействия.
Виктор Хренин провел встречу со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Во время переговоров речь шла о сотрудничестве стран в военной отрасли. Затем стороны утвердили план сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Азербайджана на 2021 год.
ФОТО: mod.gov.az
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В Азербайджане с официальным визитом находится делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным, пишет БЕЛТА. По словам Ильхама...
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