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Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество

18.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество

В Азербайджане с официальным визитом находится делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным, пишет БЕЛТА.

По словам Ильхама Алиева, Беларусь и Азербайджан показывают высокий уровень взаимодействия.

Виктор Хренин провел встречу со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Во время переговоров речь шла о сотрудничестве стран в военной отрасли. Затем стороны утвердили план сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Азербайджана на 2021 год.

ФОТО: mod.gov.az

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В Азербайджане с официальным визитом находится делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным, пишет БЕЛТА. По словам Ильхама...
 
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