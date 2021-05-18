Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество

Источник материала: ОНТ

В Азербайджане с официальным визитом находится делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным, пишет БЕЛТА.

По словам Ильхама Алиева, Беларусь и Азербайджан показывают высокий уровень взаимодействия.

Виктор Хренин провел встречу со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Во время переговоров речь шла о сотрудничестве стран в военной отрасли. Затем стороны утвердили план сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Азербайджана на 2021 год.

ФОТО: mod.gov.az

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