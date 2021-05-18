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Гомельчанин установил самодельную взрывчатку. Его приговорили к 3,6 года колонии

18.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гомельчанин установил самодельную взрывчатку. Его приговорили к 3,6 года колонии

Суд приговорил жителя Гомеля к 3,5 года колонии за изготовление и установку взрывчатки возле заправки, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Отмечается, что ранее мужчина 1989 года рождения не был судим. 

Также сообщается, что 16 ноября мужчина установил в Гомеле флаг, не который не является госсимволом. Возле флага поставил коробку. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место, посчитав коробку взрывным устройством. 

Гомельчанин признан виновным. Суд вынес ему приговор – 3,6 года в колонии общего режима.

ФОТО: БЕЛТА




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Теги: Гомель
 
 
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Суд приговорил жителя Гомеля к 3,5 года колонии за изготовление и установку взрывчатки возле заправки, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд....
 
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