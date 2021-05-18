Состав сборной Беларуси по хоккею укомплектован: последнюю свободную вакансию занял Алексей Протас

Источник материала: ОНТ

Состав сборной Беларуси полностью укомплектован. Сегодня последнюю свободную вакансию заполнил центрфорвард Алексей Протас.

Нападающий прибыл из-за океана, где выступал за клуб «Херши». Напомним, что до этого белорус провел полноценный сезон в минском «Динамо». Но в ближайшие три дня Протас не сможет тренироваться, так как должен пройти карантин. Затем еще три дня хоккеисту нельзя будет играть в официальных матчах. Таким образом, хоккеист сможет выйти на площадку 24 мая в игре с чехами.

Фото: архив БЕЛТА

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