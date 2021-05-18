Реальные доходы белорусов увеличились: средняя зарплата по стране – более 1300 руб., роста безработицы нет

Источник материала: ОНТ

Реальные доходы белорусов выросли. Средняя зарплата по стране составляет более 1300 руб. Роста безработицы нет. По сути, социальная стабильность обеспечена, а финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается.

Итоги квартала подвели в Совете министров. Из шести важнейших параметров прогноза социально-экономического развития выполнено четыре. Экономика поступательно растет. Стали больше производить. ВВП за четыре месяца вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас объем составляет – почти 51 млрд руб. При этом, складские запасы снижаются. А рост экспорта превышают темпы роста импорта. Всё это говорит об эффективной работе промышленности. В целом большая часть секторов экономики работает в плюс. Но есть и аутсайдеры. Сейчас это сфера строительства и инвестиций. Однако по итогам полугодия, отметили в правительстве, ситуация может измениться.

Выполняются и социальные задачи. Поддержаны низкооплачиваемые «бютжетники». С января их зарплата повышена в среднем на 9%. Сохранены стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социальной защиты. Всего на финансирование этих надбавок в нынешнем году из местных бюджетов направлено более 425 млн руб.

Обеспечена сбалансированность экономики. Курс белорусского рубля укрепляется. Несмотря на то, что недавно Национальный банк повысил ставку рефинансирования, существенно проценты на кредиты не выросли. А вот золотовалютные резервы увеличились.

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